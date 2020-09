Mes: Renzi, scontato sì 5s, aspettano solo regionali (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - "Il sì del M5s è scontato, stanno aspettando le regionali per mantenere una parvenza di coerenza. Hanno cambiato idea su tutto, cambieranno anche sul Mes. Non c'è fretta, se ... Leggi su corrieredellosport

NewsMondo1 : Renzi, ‘Scontato il sì dei 5 Stelle sul Mes, aspettano solo le Regionali’ - pasqua6648077 : RT @sarabanda_: Oggi farò un solo tweet: questo Governo, almeno per me, senza il MES, non ha ragione di esistere. Zingaretti, Renzi prende… - GreciGiulio : Mes: Renzi, scontato sì 5s, aspettano solo regionali - magianchi : @sarabanda_ Conte e' un grande equilibrista ,ma presto dovra' scegliere sul MES ,perche oltre a ZINGA c'e'anche RENZI che spinge - Oxanna2003 : Renzi svela i piani degli alleati grillini: “Ecco che cosa faranno sul Mes” -