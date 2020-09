Mercedes-AMG GT R - La Safety Car della Formula 1 si tinge di rosso Ferrari al Mugello (Di giovedì 10 settembre 2020) In occasione del GP del Mugello del prossimo weekend, la Mercedes-AMG farà un vero e proprio omaggio alla Ferrari per il traguardo del 1.000 gran premi raggiunto dal Cavallino Rampante. Per la prima volta, la Safety Car tedesca passerà infatti dal classico grigio delle "frecce d'argento" al rosso, mantenendo inoltre le grafiche celebrative per i 70 anni del Mondiale e per la campagna WeRaceAsOne contro il razzismo. Una collaborazione lunga 24 anni con la Formula 1. La Mercedes-AMG fornisce le vetture di servizio e la Safety Car del Mondiale di Formula 1 dal 1996, anno in cui in pista fu portata la C36 AMG. Da quel momento, i più importanti modelli del reparto sportivo di Affalterbach, fino a giungere ... Leggi su quattroruote

DaniLeo_Racing : @KrisMotorsport 'Un forte polo a trazione AMG'. Ovvero... una squadra B della Mercedes? ?? #F1 #Vettel #AstonMartin - LucaSalvarani11 : RT @KrisMotorsport: AM è in costruzione e io baderei anche al mercato tecnici: è francamente impossibile aver convinto Seb a lungo termine… - enricopirina : RT @KrisMotorsport: AM è in costruzione e io baderei anche al mercato tecnici: è francamente impossibile aver convinto Seb a lungo termine… - KrisMotorsport : AM è in costruzione e io baderei anche al mercato tecnici: è francamente impossibile aver convinto Seb a lungo term… - lucapatrone73 : Il cerchio si chiude...non posso fare altro che dire a Seb, benvenuto nella 'famiglia' Mercedes. A parere mio Toto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes AMG GP del Mugello: la Mercedes-AMG GT R Safety Car si tinge di rosso Ferrari - Quattroruote.it Quattroruote Mercedes-AMG GT R

Il quattro volte campione del mondo lascerà la Ferrari alla fine dell'anno e passerà al team di Silverstone con un contratto pluriennale ...

F1, concorso social Petronas: gioca e vinci l’autografo di Lewis Hamilton

Con un concorso social ad hoc, Petronas Lubricants International (PLI) offre agli appassionati di F1, ma soprattutto del team Mercedes-AMG Petronas di ricevere un ricordo speciale: un autografo digita ...

Il quattro volte campione del mondo lascerà la Ferrari alla fine dell'anno e passerà al team di Silverstone con un contratto pluriennale ...Con un concorso social ad hoc, Petronas Lubricants International (PLI) offre agli appassionati di F1, ma soprattutto del team Mercedes-AMG Petronas di ricevere un ricordo speciale: un autografo digita ...