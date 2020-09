Mercato Roma, Florenzi-PSG è fatta, vicini all’addio anche Karsdorp e Fazio (Di giovedì 10 settembre 2020) Continuano le manovre in uscita in casa Roma, dopo aver piazzato Kolarov, Schick e il giovane Riccardi, i giallorossi sono pronti a cedere altri tre elementi non indispensabili della rosa di Paulo Fonseca. Sul piede di partenza ci sono Alessandro Florenzi, Federico Fazio e Rick Karsdorp. Con una trattativa lampo i giallorossi hanno trovato l’accordo … L'articolo Mercato Roma, Florenzi-PSG è fatta, vicini all’addio anche Karsdorp e Fazio Leggi su dailynews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'age… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - tuttonapoli : Sky - Mercato povero anche per le big: il Psg prende Florenzi in prestito dalla Roma - marchese_il : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: trovato l'accordo con il Manchester United per Smalling. Si attende l'ufficialità #AsRo… - marchese_il : RT @PagineRomaniste: #Smalling a un passo dalla Roma: prossimi giorni decisivi #ASRoma #Calciomercato -