“Mediaset gli ha offerto 200mila euro per il Grande Fratello Vip”: lui rifiuta per “colpa” della fidanzata, ecco chi è (Di giovedì 10 settembre 2020) Ormai ci siamo: lunedì 14 settembre riparte il Grande Fratello Vip. Nonostante Alfonso Signorini abbia svelato il “no” di Giulio Berruti, il buon Giuseppe Candela per Dagospia ha raccontato ulteriori dettagli, mettendo in mezzo anche il suo cachet. “Mediaset gli ha offerto 200mila euro per il Grande Fratello Vip” Giulio Berruti è un concorrente mancato,... L'articolo “Mediaset gli ha offerto 200mila euro per il Grande Fratello Vip”: lui rifiuta per “colpa” della fidanzata, ecco chi è proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

NonnaMaria15 : RT @Signorasinasce: Campo #rom invivibile a #Roma : ora gli #occupanti chiedono #soldi per tornare in #Romania. Certo! Più che altro poi ci… - RobertoDegrass1 : @borghi_claudio Calcola che gli altri non sono meglio, inclusi i tg Mediaset - nuvolar97330681 : RT @Signorasinasce: Campo #rom invivibile a #Roma : ora gli #occupanti chiedono #soldi per tornare in #Romania. Certo! Più che altro poi ci… - MariaLu91149151 : RT @Signorasinasce: Campo #rom invivibile a #Roma : ora gli #occupanti chiedono #soldi per tornare in #Romania. Certo! Più che altro poi ci… - blogtivvu : “Mediaset gli ha offerto 200mila euro per il Grande Fratello Vip”: lui rifiuta per “colpa” della fidanzata, ecco ch… -