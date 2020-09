Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è in arrivo su Infinity Premiere (Di giovedì 10 settembre 2020) La nuova avventura di Luì e Sofì, la coppia del web più amata dai bambini, sarà disponibile su Infinity Premiere dall’11 al 17 settembre I Me contro Te, la coppia del web più amata dai bambini, sono in arrivo su Infinity Premiere dall’11 al 17 settembre con Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, la nuova avventura di Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) che farà divertire i più piccoli e le loro famiglie. Nel Film campione di incassi, che segna il debutto al cinema della coppia di YouTubers, il malefico Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il ... Leggi su romadailynews

