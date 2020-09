McLaren - In vendita la sede di Woking (Di giovedì 10 settembre 2020) Il McLaren Group prosegue nella sua strategia volta a recuperare fondi per finanziare le attività produttive e sportive. Dopo aver previsto un corposo taglio del personale e aver messo a punto numerose operazioni di carattere finanziario, la Casa britannica ha infatti deciso di mettere sul mercato l'avveniristico Technology Centre di Woking, in Inghilterra. La McLaren rimarrà nella sua sede. La notizia, diffusa da Sky News, va letta con attenzione. La McLaren non abbandonerà infatti il centro operativo inaugurato nel 2003 e disegnato da Norman Foster, ma ne cederà la proprietà per un prezzo stimato di 200 milioni di sterline (circa 216 milioni di euro) attraverso un'operazione di leaseback. La struttura occupa un terreno di 50 ettari nel Surrey ed ... Leggi su quattroruote

