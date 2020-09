“Mazzette” per smaltire rifiuti illeciti allo Stir di Giugliano: tutti i nomi. C’è anche un giuglianese (Di giovedì 10 settembre 2020) Bacoli/Giugliano. Raccogolievano i rifiuti da lidi e ristoranti di Baia e Bacoli e li portavano direttamente allo Stir di Giugliano dove due operai chiudevano un occhio, non controllavano nulla e davano libero accesso dietro pagamento di mazzette, ai sacchi raccolti illegalmente dagli operai della ditta appaltatrice. Coinvolti nella vicenda diverse persone tra cui proprio due addetti … L'articolo “Mazzette” per smaltire rifiuti illeciti allo Stir di Giugliano: tutti i nomi. C’è anche un giuglianese Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ales_Pensa : RT @corrmezzogiorno: #Napoli «Mazzette» per smaltire rifiuti, sei provvedimenti cautelari - Marcos_5408 : RT @dukana2: Doveva essere il militare integerrimo inviato nella base #jonica per cancellare ??lo scandalo delle mazzette che stavano imbara… - corrmezzogiorno : #Napoli Mazzette per smaltire i rifiuti dei lidi di Bacoli, due arresti - massimoneri90 : Chiedevano mazzette ai commercianti per ritirare i rifiuti: sei indagati a Bacoli -

