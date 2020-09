Matri e il ritorno alla Lazio sotto un’altra veste (Di giovedì 10 settembre 2020) Si torna sempre dove si è stati bene. Alessandro Matri ha indossato la maglia della Lazio nella stagione 2015-2016 dove ha segnato 7 gol in 31 presenze. Ora potrebbe ritornare a Formello con un ruolo diverso da quello rivestito durante anni precedenti. Alessandro Matri, nuovo talent scout della Lazio? Alessandro Matri con la maglia della Lazio La Lazio come tutte le altre squadre, sta conducendo diverse operazioni di mercato per riuscire a portare ad Inzaghi giocatori validi che vadano a rinforzare la rosa biancoceleste. Il nome che nelle ultime ore circola in ambiente laziale è però quello di Alessandro Matri, ex attaccante ritiratosi dal calcio giocato lo scorso maggio. L’ex giocatore si è presentato a ... Leggi su sport.periodicodaily

