Materia oscura: nella sua ricetta manca ancora qualche ingrediente (Di giovedì 10 settembre 2020) Un po’ come uno chef assaggiando una pietanza sconosciuta cerca di individuarne gli ingredienti e le loro proporzioni, così gli astronomi stanno cercando di scoprire la natura e le proprietà della Materia oscura, studiandola indirettamente grazie agli effetti che essa produce. Uno di questi effetti, predetto dalla Teoria delle Relatività Generale, è la deflessione della luce, particolarmente forte ad opera di oggetti molto massicci come gli ammassi di galassie. Questo fenomeno, noto come “lensing gravitazionale” può causare grandi distorsioni della forma osservata delle sorgenti che emettono la luce, o addirittura far sì che queste sorgenti vengano viste più di una volta, riporta un comunicato stampa dell’INAF. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Massimo ... Leggi su meteoweb.eu

È l'immagine più grande mai realizzata finora con un solo scatto: una foto digitale di 3'200 megapixel, ottenuta dai sensori che saranno inseriti nella Camera del telescopio Large Synoptic Survey Tele ...

Non la troveremo in commercio: la prima fotocamera da 3.200 megapixel al mondo, se di “fotocamera” si può parlare, è stata realizzata dal team impegnato nel Department of Energy dello SLAC National Ac ...

