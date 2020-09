Matebook 14 Amd e le altre novità Huawei in arrivo (Di giovedì 10 settembre 2020) (Foto: Huawei)In occasione del Huawei Developer Conference 2020, il colosso cinese ha tolto i veli da una serie di nuovi dispositivi che debutteranno in questa seconda metà del 2020 anche in Italia. La copertina se la merita il nuovo notebook Matebook 14 Amd che è stato ufficializzato assieme agli indossabili Watch Gt 2 Pro e Watch Fit e le cuffiette Freebuds Pro e Freelace Pro. Huawei Matebook 14 (Foto: Huawei)Il nuovo notebook Matebook 14 Amd pensa alla portabilità e alle prestazioni con un design snello e un hardware completo. A bordo si trova un display multitouch FullView 2K da 14 pollici di diagonale e appunto risoluzione 2160 x 1440 pixel, che occupa il 90% del fronte in formato 3:2 offrendo il 100% gamma di colori rgb e luminosità ... Leggi su wired

GizChinait : #HUAWEI MateBook X 2020 e MateBook 14 AMD ufficiali: prezzo e uscita in Italia #HuaweiMateBookX… - HDblog : Huawei Matebook X e 14 AMD ufficiali: sottilissimi e potenti | Prezzi Italia - tecnoandroidit : Huawei presenta il nuovo HUAWEI MateBook 14 AMD, caratteristiche e prezzi - Huawei ha appena presentato HUAWEI Mat… - HuaweiMobileIT : Design ricercato, display Full-View e prestazioni avanzate rendono #HuaweiMateBookD14Intel e… -