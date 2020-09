masterSport al top in Italia nel ranking di Sportbusiness (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ stata pubblicata dalla rivista Sport Business International (www.Sportbusiness.com) l’annuale report sul mondo dei master in tema di sport management. Come da tradizione la redazione inglese ha intervistato migliaia di diplomati – a 3 anni di distanza dall’ottenimento del titolo di master – generando la Sportbusiness Postgraduate Course rankings 2020. A livello globale il titolo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

mastersport96 : RT @CalcioFinanza: masterSport (@mastersport96) si conferma come il miglior master italiano del settore secondo la graduatoria stilata dall… - CalcioFinanza : masterSport (@mastersport96) si conferma come il miglior master italiano del settore secondo la graduatoria stilata… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie masterSport al top in Italia nel ranking di Sportbusiness: E’ stata pubblicata dalla rivista Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : masterSport top Il masterSport nuovamente al top in Italia e sul podio in Europa Calcio e Finanza