Maserati | - FuoriSerie | il programma di personalizzazione del Tridente

Per presentare il nuovo programma di personalizzazione FuoriSerie, la Maserati ha realizzato tre one-off basate sulle Ghibli, Levante e Quattroporte. I tre modelli, creati dal Centro Stile Maserati insieme a Garate Italia e denominati rispettivamente Corsa, Futura e Unica, anticipano alcune delle lavorazioni artigianali che la Casa del Tridente proporrà ai propri clienti per creare delle vetture partendo da un foglio bianco: i contenuti del programma FuoriSerie sono già ordinabili su tutta la gamma e presto caratterizzeranno anche la nuova MC20. Tutto sarà progettato e prodotto nello stabilimento di Modena, dove sarà creato anche un apposito spazio dedicato al nuovo atelier di personalizzazione, la Sartoria

Dopo la scintilla della Ghibli Hybrid, presentata a luglio, la potenza della Trofeo Collection lanciata ad agosto e la première mondiale della super sportiva MC20, rivelata al mondo con un evento senz ...La nuova era Maserati si apre con un evento spettacolare all'Autodromo di Modena, città che da oltre 80 anni è la casa del Tridente. "MMXX: Time to be Audacious" - in prima fila il presidente di Fca, ...