Maserati - Per la MC20 investiti più di 350 milioni di euro (Di giovedì 10 settembre 2020) La Maserati ha investito poco più di 350 milioni di euro sul progetto MC20, la nuova supersportiva a motore centrale presentata ieri sera e destinata a rappresentare l'inizio di una nuova fase di rilancio per il marchio del Tridente. La cifra è stata svelata da Mike Manley, amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, nel corso di una conferenza stampa organizzata nel corso di una due giorni interamente dedicata al mondo Maserati. Il top manager inglese, che ha anche sottolineato quanto "importante" sia stato per il marchio l'impegno finanziario sostenuto, ha messo in chiaro diversi aspetti operativi legati non solo alla stessa Maserati ma anche al futuro di altri marchi del gruppo e di Stellantis, la nuova realtà automobilistica frutto della ... Leggi su quattroruote

