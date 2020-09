Maserati MC20 - Quella Made in Italy col cambio americano (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra i punti di orgoglio della MC20, la super sportiva presentata dalla Maserati il 9 settembre con uno show spettacolare dallautodromo di Modena, è litalianità del progetto. Non soltanto a livello di brand e di design, ma anche dal punto di vista dei fornitori dei componenti principali, con un motore tutto progettato in casa e una scocca di fibra di carbonio sviluppata assieme alla Dallara e prodotta dalla napoletana TTA Adler.cambio a stelle e strisce. Ma in questa sinfonia nazionalistica cè una curiosa eccezione quando si parla di un componente fondamentale come la trasmissione, un doppia frizione a otto rapporti, di cui sei di potenza e due di overdrive. Ebbene, questa ha il passaporto americano, ma cè di più: non origina dallinterno del gruppo FCA. realizzata dalla Tremec ed ... Leggi su quattroruote

