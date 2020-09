Maserati - La Suv compatta si chiamerà Grecale (Di giovedì 10 settembre 2020) La Maserati ha svelato il nome della sua ormai imminente Suv compatta, da molti indicata come Levantina. Il nuovo modello, uno dei tanti pronti a essere lanciati nei prossimi quattro anni dalla Casa del Tridente, si chiamerà Grecale, come lintenso vento che soffia da Nord-Est. La Grecale, che la Maserati ha deciso di lasciare quasi al buio durante una brevissima presentazione alla stampa invitata per levento di presentazione della nuova MC20, è stata sviluppata interamente a Modena, mentre la sua produzione, al via entro la fine dellanno con la raccolta ordini partita ieri sera subito dopo la presentazione in anteprima mondiale della MC20, è stata decisa già da tempo: sarà assemblata a Cassino su una nuova catena di montaggio per la quale la Fiat Chrysler ha ... Leggi su quattroruote

ilmessaggeroit : Grande rilancio della Maserati: 800 milioni a Cassino per produrre Grecale, il Suv di classe media - markus_auto : Maserati: nel 2021 la nuova suv Grecale ... - MaxOlivo90 : MASERATI - La Suv compatta si chiamerà Grecale - RValdemburg : Maserati La Suv compatta si chiamerà Grecale - Autoprove : ??? Nuovo #suv #Maserati Grecale -