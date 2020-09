Maserati - Folgore: ecco nome e contenuti della gamma elettrica (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiamerà Folgore la linea di modelli a zero emissioni della Maserati. A indicare non soltanto la fonte dellalimentazione, e nemmeno soltanto la promessa di non rinunciare a un grammo didentità sotto il profilo delle prestazioni nel passaggio dal termico allelettrico, ma anche la rapidità fulminea del cambiamento. Perché entro il 2025 ogni modello della gamma del Tridente avrà una variante Bev, cioè elettrica al 100%. Il nome, dunque, è belle pronto. E non soltanto quello. A Modena hanno le idee molto chiare sullelettrificazione del loro range di modelli e piani di sviluppo che procedono a ritmo serrato.Tre motori. Larchitettura prevede uno schema a tre motori per tutte le Bev: uno sullasse anteriore, ... Leggi su quattroruote

