Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage (Di giovedì 10 settembre 2020) Vendite dei «trucchi» in calo del 17% dall'inizio dell'anno. A soffrirne di più sono i prodotti per le labbra, ormai nascoste dai dispositivi di protezione contro il Covid. In salita i cosmetici per gli occhi Leggi su lastampa

MediasetTgcom24 : Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto #mascherine - PattiGiuliani : RT @LaStampa: Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage - panzaantonio61 : RT @messveneto: Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage - messveneto : Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage - LaStampa : Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie Mascherine obbligatorie: crolla il mercato dei rossetti e del maquillage La Stampa De Laurentis positivo al coronavirus, tamponi alla squadra del Napoli dopo ritiro a Castel di Sangro

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito martedì scorso. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club. De Laurentiis i ...

Tutti a scuola, vademecum per gli studenti di Greve in Chianti

Il Comune di Greve in Chianti sta lavorando intensamente per garantire il ritorno a scuola e in sicurezza a tutti gli studenti del territorio. L’impegno del sindaco, dell’assessore alle Politiche educ ...

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito martedì scorso. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club. De Laurentiis i ...Il Comune di Greve in Chianti sta lavorando intensamente per garantire il ritorno a scuola e in sicurezza a tutti gli studenti del territorio. L’impegno del sindaco, dell’assessore alle Politiche educ ...