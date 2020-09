"Mascherine, ecco l'unico effetto collaterale". Prego? Un Zangrillo mai visto prima: si mostra così | Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) Alberto Zangrillo, dopo aver smentito il mea culpa sulla frase "il coronavirus è clinicamente morto", vuole comunque lanciare un chiaro messaggio. Il primario del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, ora impegnato a curare Silvio Berlusconi, ribadisce la necessità di usare la mascherina. E lo fa in un modo tutto suo, pubblicando una foto che lo ritrae a quello che sembra un convegno e il di seguito il commento: "L'unico vero effetto collaterale della mascherina sono le orecchie a sventola". Nell'immagine si vede infatti il professore con le orecchie basse per colpa della protezioni che indossa. Un monito, quello di Zangrillo, che pare anche una frecciatina ai tanti contestatori che di questi tempi lo accusano di ... Leggi su liberoquotidiano

capuanogio : #ADL positivo al #coronavirus spaventa la #SerieA. Ecco chi c'era all'assemblea di Lega ieri pomeriggio, come erano… - GianlucaVacca : @matteosalvinimi Quante fake news! Ecco i fatti: ??con il cdx al Governo 8 mld di tagli alla scuola. In 8 mesi con… - _A_mors : RT @DavideRosato2: Ecco il vero distanziamento, ecco le nuove mascherine, ecco la vera cultura, ecco la risorsa della civiltà. Ecco a voi B… - Franco18703443 : RT @DavideRosato2: Ecco il vero distanziamento, ecco le nuove mascherine, ecco la vera cultura, ecco la risorsa della civiltà. Ecco a voi B… - CiaoGrosso : RT @DavideRosato2: Ecco il vero distanziamento, ecco le nuove mascherine, ecco la vera cultura, ecco la risorsa della civiltà. Ecco a voi B… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine ecco

ilGiornale.it

Il primario del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, ora impegnato a curare Silvio Berlusconi, ribadisce la necessità di usare la mascherina. E lo fa in un modo tutto suo ...Ricomincia la scuola, e Atm si attiva per applicare le nuove norme contenute nel Dpcm del 7 settembre in materia di trasporto pubblico locale. Come è noto, è consentito un coefficiente di riempimento ...