Martina Stella nel suo look da cowgirl è irresistibile: «Da far girare la testa!» (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è un vero buongiorno se non c’è il balletto mattutino di Martina Stella. L’attrice, durante la quarantena, ha preso questa bella abitudine di accompagnare il risveglio dei suoi fan prendendo il caffè davanti a Instagram e ballando sulle note delle canzoni che ama. Una donna che trasuda passione, energia e dolcezza. Tutto quello che fa Martina diventa puro oro. In queste ore hanno fatto scalpore due cose: l’arrivo in famiglia di Dixie e la foto da cowgirl pubblicata qualche ora fa. La dolce attrice si è fatta conoscere grazie alla pellicola di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”, e da quel giorno la sua vita è cambiata. Martina Stella e Instagram Martina Stella è popolare ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Martina Stella wild and free: il vestito è cortissimo si vede tutto – FOTO - #Martina #Stella #free: #vestito - blackblod_64 : @matte051 A me sembra Martina Stella! - matte051 : Scusate, ma nella pubblicità di UPower è Diletta Leotta o Martina Stella?? #Pomeriggio5 - SofiaSopranzi : @viaggioneilibri “Sapore di te”con Giorgio Pasotti e Martina Stella. Merita tanto. - martina_e_ : Tanto rispetto e amore per questa stella. Oggi apprezzeremo delle scene bellissime. #ItalySupportsDemet -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella Martina Stella è "pazza di gioia": la famiglia si... CheNews.it Marianna Vitale è la Chef Donna Michelin 2020: «Ragazze, non ragionate da emarginate»

La scelta ha dei contorni molto chiari: Marianna Vitale è stata nominata «Chef donna 2020 by Veuve Clicquot» dagli ispettori della Michelin per «la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristoraz ...

Trenta squadre per la decima edizione della Pro-Am Sergio e Stella Montelatici

Giovani golfisti e professionisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla decima edizione della Pro-Am Fondazione Sergio e Stella Montelatici: 30 le squadre scese in campo al Circolo Golf U ...

La scelta ha dei contorni molto chiari: Marianna Vitale è stata nominata «Chef donna 2020 by Veuve Clicquot» dagli ispettori della Michelin per «la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristoraz ...Giovani golfisti e professionisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla decima edizione della Pro-Am Fondazione Sergio e Stella Montelatici: 30 le squadre scese in campo al Circolo Golf U ...