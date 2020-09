“Mario non è un sanguinario”. Willy, il papà di uno dei ragazzi indagati difende il figlio (Di giovedì 10 settembre 2020) “Mario è un ragazzo affettuoso, quando vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, è fatto così. Ed è per questo che è successo tutto. Quel sabato sera è uscito, è tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va un figlio o cosa fa? E stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla”. Stefano Pincarelli è il padre di Mario, arrestato a 21 anni per l’omicidio del coetaneo Willy Monteiro Duarte. All’Adnkronos commenta l’arresto del figlio ed è sicuro: “Non è un attaccabrighe, ma gli prende una cosa dentro quando vede qualcuno in ... Leggi su caffeinamagazine

