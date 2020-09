Marijuana, rapine e parcheggiatori abusivi: serata movimentata alla Vicaria (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in vicoletto Santa Caterina a Formiello presso l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto una serra per la coltivazione di piante di Marijuana. I poliziotti hanno sequestrato 5 piante di Marijuana, una lampada per il riscaldamento, un ventilatore, un termometro ed alcune cime di piante in fase di essiccazione ed hanno denunciato L.R., napoletano di 36 anni con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella stessa serata gli agenti transitando in Corso Arnaldo Lucci hanno notato una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, ... Leggi su anteprima24

