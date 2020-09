Marianna Vitale: «Nella nostra cultura ancora non si concepisce che una donna lavori di sera» (Di giovedì 10 settembre 2020) La chef del ristorante Sud, di Quarto, è stata nominata ieri «Chef donna 2020 by Veuve Clicquot». Gli ispettori della Michelin le hanno attribuito il riconoscimento per «la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristorazione di qualità al di fuori dei circuiti turistici della sua regione». E ancora per il suo «spirito di avventura, rigore e leadership», per aver saputo «leggere il territorio» ma anche «inventare». Oggi il Corriere della sera la intervista. «Riuscire a fare alta gastronomia è sempre difficile, ma in questi luoghi sicuramente lo è di più». E continua: «Questo luogo potrebbe essere turistico, invece è solo abbandonato. C’è poco flusso, ci sono pochi investitori, c’è il ... Leggi su ilnapolista

