Maria Grazia Cucinotta, gli auguri social per i 19 anni della figlia: «Ti amissimo» (Di giovedì 10 settembre 2020) «auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo». Maria Grazia Cucinotta condivide così la gioia per il compleanno della figlia Giulia che ha compiuto 19 anni. Lei soffia sulle candeline della torta, la mamma condivide sui social la foto della ragazza durante la festa organizzata per lo speciale avvenimento. Pioggia di like e di cuoricini per un momento speciale che l’attrice ha voluto condividere sui social “incassando” tantissime reaction. Gente comune, fan e tanti vip hanno partecipato alla festa virtuale di Giulia Violati, nata dall’unione tra Maria Grazia Cucinotta e ... Leggi su newscronaca.myblog

italiano705 : @mariagraziatur2 Maria Grazia, buon giorno ?? - bepinksheep : @matteosalvinimi Mattè dai che tu sei amico della Vergine Maria, non ti succederà mai nulla. Sei toccato dalla graz… - FOCSIV : RT @GCAPItalia: Inizia la tavola rotonda moderata da Maria Grazia Midulla Gcap con la Prof.ssa Filomena Maggino, Tosca Barucco @cooperazion… - GCAPItalia : Inizia la tavola rotonda moderata da Maria Grazia Midulla Gcap con la Prof.ssa Filomena Maggino, Tosca Barucco… - lupone47 : @tripposauro @Sfrida2 Però è andata oltre... gli ha rotto il rosario che gli aveva dato... il “Parroco”... non so s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Grazia Maria Grazia Cucinotta, gli auguri social per i 19 anni della figlia: «Ti amissimo» Leggo.it Lecce, lo show in aula dell'ex gip Nardi nel processo ai magistrati: «atti falsi»

Bari - Un altro durissimo attacco. Stavolta rivolto, oltre che alla polizia giudiziaria, ai suoi ex colleghi magistrati. Michele Nardi ha accusato tutto e tutti di aver falsificato alcuni degli atti a ...

Sfida Bologna-Nevoloso a Isola delle Femmine per l’elezione del sindaco

Sono 15 i Comuni in provincia di Palermo che rinnoveranno le cariche di sindaco e Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale in programma il 4 e il 5 ottobre. Da Termini Imerese, comune ...

Bari - Un altro durissimo attacco. Stavolta rivolto, oltre che alla polizia giudiziaria, ai suoi ex colleghi magistrati. Michele Nardi ha accusato tutto e tutti di aver falsificato alcuni degli atti a ...Sono 15 i Comuni in provincia di Palermo che rinnoveranno le cariche di sindaco e Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale in programma il 4 e il 5 ottobre. Da Termini Imerese, comune ...