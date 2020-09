Marco Pantani ha il suo monumento: svelato il Muro del Pirata (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ indimenticato campione di ciclismo, Marco Pantani, ha il suo monumento. Ieri pomeriggio, a Poggio Murella, nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto, è stata inaugurata una stele denomimata Il Muro del Pirata, in onore del ciclista romagnolo. La scelta del luogo non è casuale dal momento che Pantani vi si recava spesso ad allenarsi, oltre ad aver trascorso un periodo di riabilitazione dopo un infortunio. L’ inaugurazione del Muro è avvenuta al mattino, in concomitanza con il passaggio nel pomeriggio della tappa della Tirreno-Adriatica. Alla cerimonia era presente anche Tonina Pantani, la mamma di Marco, che ha ricordato come il figlio amasse venire in questa zona quando voleva ricaricarsi ... Leggi su sport.periodicodaily

