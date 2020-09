Marco Mengoni su Willy Monteiro Duarte: “Ciò che mi spaventa di più è il messaggio che passa” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ciò che mi spaventa di più di questa terribile vicenda è il messaggio che passa”, scrive Marco Mengoni sui social a proposito della morte di Willy Monteiro Duarte, per il quale chiede giustizia. La sua voce si unisce a quella di molti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso messaggi e pensieri per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso fuori da un locale per essere intervenuto in difesa di un suo amico, nel tentativo di placare una rissa. Marco Mengoni condivide un pensiero sulla vicenda e si dice preoccupato e spaventato “che l’indifferenza ci metta più in sicurezza”. ... Leggi su optimagazine

Rossaliena : Marco Mengoni Che fuori tempo che fa C'é Tempo ??? 14/02/2015 #10settembre #Music #Live #Love #Life… - mengoniana30 : RT @IamproudofMarco: Anche oggi qui per dire che Marco Mengoni si merita il mondo ed è una persona meravigliosa e come lui non c'è nessuno??… - IamproudofMarco : Anche oggi qui per dire che Marco Mengoni si merita il mondo ed è una persona meravigliosa e come lui non c'è nessuno???????? - GammaStereoRoma : Marco Mengoni - Io ti aspetto - FedericaCambini : RT @TanganelliAnna: Mi è molto piaciuto ciò che ha scritto Marco Mengoni -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni Marco Mengoni su Willy Monteiro Duarte: "Ciò che mi spaventa di più è il messaggio che passa" OptiMagazine Vibonese, quattro obiettivi per rafforzare l'organico di mister Galfano

VIBO VALENTIA – Un manipolo di ragazzi, per consolidare la batteria degli under, gli arrivi dell’esperto Matteo Bachini in difesa e del giovane e talentuoso Marco Spina davanti e, infine, le conferme ...

Marco Mengoni su omicidio Colleferro. "Mi spaventa l'indifferenza"

. Anche il cantautore di Ronciglione è voluto intervenire sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21 enne di Paliano che è stato ucciso a calci e pugni all'alba di domenica 6 settembre. Ha pubblica ...

VIBO VALENTIA – Un manipolo di ragazzi, per consolidare la batteria degli under, gli arrivi dell’esperto Matteo Bachini in difesa e del giovane e talentuoso Marco Spina davanti e, infine, le conferme .... Anche il cantautore di Ronciglione è voluto intervenire sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21 enne di Paliano che è stato ucciso a calci e pugni all'alba di domenica 6 settembre. Ha pubblica ...