Marano. Scoperta piantagione di marijuana, scatta il blitz dei finanzieri: un arresto (Di giovedì 10 settembre 2020) Marano. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale, ha sequestrato, nel comune di Marano, in località Torre Dentice, 50 piante di “cannabis indica”, del peso complessivo di 300 kg. circa. La Scoperta è stata effettuata dai finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, al termine di un accesso in un fondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : La scoperta -

Ultime Notizie dalla rete : Marano Scoperta Dramma della solitudine a Marano: donna muore in casa da sola, la scoperta dopo 24 ore Il Mattino "Laguna d'autunno 2020", alla scoperta delle riserve naturali di Marano Lagunare

Per ripararsi dall'arrivo del freddo, gli uccelli approdano alla laguna di Marano, che rappresenta uno dei primi punti di sosta che i volatili incontrano dopo la faticosa traversata continentale: ad a ...

Nuovi casi di covid tra Marano, Villaricca e Afragola: scoperti 15 positivi

Covid a Marano, Villaricca e Afragola. Sono ben 15 i nuovi casi di covid-19 fatti registrare nelle ultime ore in provincia di Napoli, nell’area Nord. L’incremento più significativo si è registrato a V ...

Per ripararsi dall'arrivo del freddo, gli uccelli approdano alla laguna di Marano, che rappresenta uno dei primi punti di sosta che i volatili incontrano dopo la faticosa traversata continentale: ad a ...Covid a Marano, Villaricca e Afragola. Sono ben 15 i nuovi casi di covid-19 fatti registrare nelle ultime ore in provincia di Napoli, nell’area Nord. L’incremento più significativo si è registrato a V ...