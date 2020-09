Mara Venier e Nicola Carraro: i 20 d’amore della coppia più affiatata della tv (Di giovedì 10 settembre 2020) Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno raggiunto un traguardo importante della loro bellissima storia d’amore: 20 anni insieme. Entrambi molto presenti sui social, sia Nicola Carraro sia Mara Venier condividono spesso i loro momenti su Instagram, coinvolgendo i fan. In occasione di questo traguardo importante, la bella coppia della tv è finita in prima pagina sulla copertina della rivista Oggi; nell’intervista Mara Venier ha raccontato dei simpatici retroscena sulla loro storia e tanto altro. Mara Venier e Nicola ... Leggi su thesocialpost

ge_nna_ri_no : Cioè io simpatizzo per Mara Venier ma bisogna ammettere che è diventata un barilotto ?? - BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - Angela_0160 : @llyfrausandrain E per quella di Carlo Conti o Mara Venier? ???????? - toysblogit : Mara Venier: 'Mio marito Nicola Carraro mi ha sempre accettata per quella che sono' - gossipblogit : Mara Venier: 'Mio marito Nicola Carraro mi ha sempre accettata per quella che sono' -