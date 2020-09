Mara Venier e Barbara D’Urso, si rinnova la sfida tra le donne della domenica (Di giovedì 10 settembre 2020) Tornano le due signore della domenica. Tornano Barbara D’Urso e Mara Venier, amiche nella vita, ma “nemiche” sul piccolo schermo. Il prossimo 13 settembre, infatti, il pomeriggio dei telespettatori si infiammerà con Mara Venier e la sua domenica In, al via alle 14 su Raiuno per tre ore di diretta. E poi, dalle 17.25, su Canale 5, sarà la volta di Barbara D’Urso con il suo domenica live. Dunque, per la verità, Barbara e Mara non si sfideranno direttamente ma, si sa, le due primedonne saranno sulla bocca di tutti, tutti potranno apprezzarne il lavoro, seguile le tante storie che si sue succederanno nelle loro trasmissioni nel ... Leggi su aciclico

