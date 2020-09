Mara Venier, 20 anni d’amore con Nicola Carraro: “Eravamo clandestini…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Mara Venier sta per tornare con la nuova edizione di Domenica In: nel nuovo numero di oggi in edicola, la conduttrice racconta dei suoi anni d’amore con Nicola Carraro. Mara Venier pronta alla ripartenza di Domenica In: «La nuova stagione sarà il proseguimento di quella passata. Inizialmente volevo cambiare tutto, ma poi Stefano Coletta, il … L'articolo Mara Venier, 20 anni d’amore con Nicola Carraro: “Eravamo clandestini…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - Angela_0160 : @llyfrausandrain E per quella di Carlo Conti o Mara Venier? ???????? - toysblogit : Mara Venier: 'Mio marito Nicola Carraro mi ha sempre accettata per quella che sono' - gossipblogit : Mara Venier: 'Mio marito Nicola Carraro mi ha sempre accettata per quella che sono' - zazoomblog : La crisi tra Mara Venier e Nicola Carraro: stavano per lasciarsi per sempre (Foto) - #crisi #Venier #Nicola… -