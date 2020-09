Mantova. Da Regione 271 milioni di euro per infrastrutture del territorio (Di giovedì 10 settembre 2020) “Regione Lombardia ha stanziato 271 milioni di euro per realizzare importanti opere pubbliche nel Mantovano. Risorse ingenti messe a disposizione dal Piano Fontana e deliberate lo scorso mese”, ha spiegato l’assessore regionale a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, durante una visita nel Mantovano. Le opere principali “Tra le 30 opere finanziate – prosegue – ci sono 130 milioni per Variante di Goito, 109,8 milioni per l’autostrada Cremona-Mantova, 7 milioni per la PoPe, 7,5 milioni per la Gronda Nord Viadanese, 1,8 milioni per il Porto di Valdaro, 1 milione di euro per la Ciclovia ... Leggi su laprimapagina

Mantova, dalla Regione un milione per la ciclovia europea del Sole
218 positivi e tre decessi in Lombardia Coronavirus, a Bergamo 12 casi

Sono 218 i nuovi positivi in Lombardia, tre i decessi; a Bergamo i nuovi casi sono 12. A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi emersi in Lombardia nelle ultime 24 ore, restano ...

Bioblitz nel Parco del Mincio

(Mantova, 01 Set 20) Dopo il grande successo dell'edizione digitale di maggio, l'evento di citizen science Bioblitz 2020 ritorna "in carne e ossa" sabato 12 settembre negli ambienti del lago Superiore ...

