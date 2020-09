Manley, “Per Maserati investimento da 2,5 miliardi. La mia attesa è che sia l’ultimo anno in perdita” (Di giovedì 10 settembre 2020) Fca, l’Amministratore delegato Mike Manley su Maserati: “Fino a questo momento investimento notevolissimo, la mia attesa è che sia l’ultimo anno in perdita”. L’Amministratore delegato di Fca Mike Manley presenta i conti della Maserati facendo il punto sugli investimenti fatti e sull’andamento di uno dei marchi più prestigiosi sul panorama automobilistico internazionale. Manley su Maserati: “investimento finora è oltre 2,5 miliardi, cifra notevolissima” “L’investimento per Maserati finora è oltre 2,5 miliardi di euro, cifra notevolissima. Ce ne ... Leggi su newsmondo

zazoomblog : Manley “Per Maserati investimento da 25 miliardi. La mia attesa è che sia l’ultimo anno in perdita” - #Manley… - NewsMondo1 : Manley, “Per Maserati investimento da 2,5 miliardi. La mia attesa è che sia l’ultimo anno in perdita”… - robreg1 : RT @rep_economia: Fca, Manley: 'Progressi nella fusione con Psa. Per Maserati 2,5 miliardi, ultimo anno in perdita' [aggiornamento delle 12… - NSantarelli : RT @ansa_economia: Manley, per Maserati 2,5 miliardi, ultimo anno in perdita. Su unione Fca-Psa pandemia conferma ragioni, procediamo #ANSA… - repubblica : RT @rep_economia: Fca, Manley: 'Progressi nella fusione con Psa. Per Maserati 2,5 miliardi, ultimo anno in perdita' [aggiornamento delle 12… -