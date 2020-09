Maltempo, ciclone sulla Sardegna: alluvione a Cagliari e strade trasformate in fiumi, venti di oltre 100km/h a Decimomannu [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono già ingenti i quantitativi di pioggia caduti sulla Sardegna a causa del ciclone nel Mediterraneo occidentale. Al momento i settori più colpiti dell’isola sono quelli meridionali. Tra i dati pluviometrici più significativi alle ore 16, segnaliamo: 99mm a Cagliari, 85mm a Capoterra, 83mm a Carbonia, 80mm a Poggio dei Pini, 68mm a Macchiareddu, 58mm a Quartu Sant’Elena, 50mm a Sinnai, 45mm a Villasor, 42mm a Sanluri e Chia. Una tempesta con lampi, fulmini, forti piogge e un vento che spira da nord-ovest sta colpendo Cagliari e l’hinterland, allagando le strade con acqua e fango (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo) mentre imperversano tuoni e fulmini. Per le ... Leggi su meteoweb.eu

