Maltempo: Cdm dichiara stato emergenza per alluvione Veneto (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione per dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza". Lo rende noto Palazzo Chigi, nella nota diramata post Cdm. "Per consentire alla regione di far fronte alle prime necessità legate all'emergenza, è stato quindi deliberato lo stanziamento di 6.800.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali", si legge ancora. Leggi su liberoquotidiano

