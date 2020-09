Maltempo, Allerta Meteo a Milano: monitorati Seveso e Lambro (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali forti dalle 18 di oggi, giovedì 10, e fino alla mattinata di domani, venerdì 11 settembre. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro operativo comunale (COC) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. Lo rende noto il Comune di Milano.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA per rischio idrogeologico, giovedì #10settembre, su alcuni settori della Sardegna ????… - FlaviaCorda : RT @TgrSardegna: #maltempo Violento temporale su #Cagliari e dintorni. Strade allagate e tombini saltati. Numerosi interventi di @emergenza… - Vlad24970662 : RT @TgrSardegna: #maltempo Violento temporale su #Cagliari e dintorni. Strade allagate e tombini saltati. Numerosi interventi di @emergenza… - TgrRai : RT @TgrSardegna: #maltempo Violento temporale su #Cagliari e dintorni. Strade allagate e tombini saltati. Numerosi interventi di @emergenza… - TgrSardegna : #maltempo Violento temporale su #Cagliari e dintorni. Strade allagate e tombini saltati. Numerosi interventi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Allerta

In via precauzionale, tutti i parchi e i cimiteri della città di Cagliari sono temporaneamente chiusi. Il provvedimento si è reso necessario a causa del maltempo che in queste ore sta interessando anc ...Aggiornamento previsioni meteo Verbania, mercoledì, 9 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima r ...