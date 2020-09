Maledetti crociati, non solo Zaniolo: da Baggio a Ronaldo, quelle carriere "diverse" dopo il crac (Di giovedì 10 settembre 2020) L'alba del giorno dopo la pessima notizia sul ginocchio di Nicolò Zaniolo porta due spunti di riflessione. Il primo è che il crociato rotto non è quello già operato, il destro, ma il sinistro. Significa che clinicamente non c'è errore nell'operazione, ma potrebbe esserci stato nella riabilitazione: troppo affrettata? Anni fa obbligava ad uno stop di un anno, ora sembra diventata una formalità di pochi mesi. Zaniolo ce ne ha messi 6, dal 12 gennaio al 5 luglio: in mezzo, però, c'è stato il lockdown che ha influito sulle strutture per la riabilitazione. Roberto Baggio, nella sua biografia, raccontò il primo intervento al ginocchio del 1985 come «qualcosa di terribile» in un'epoca in cui «un'operazione del genere era molto ... Leggi su liberoquotidiano

