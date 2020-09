Malagò: «Perché non riaprire gli stadi insieme alle scuole?» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi a margine della Giunta informale di oggi al Foro Italico a Roma. «Quello che ha detto ieri Gravina è assolutamente condivisibile: il calcio senza pubblico non è veramente calcio, ma rispettiamo e aspettiamo con doverosa pazienza. Al tempo stesso le nostre istanze sono chiare. Mi sembra di aver capito che c’è una priorità data alle scuole e poi ci si dovrà concentrare su altri luoghi. Visto da fuori è giusto, però non è chiaro perché non si possono affrontare entrambi i problemi contemporaneamente». Leggi su ... Leggi su calcionews24

Gazzettadiroma : Malagò,’Aprire stadi dopo scuole ok, ma perché non insieme?’ - LazioIn : Malagò,'Aprire stadi dopo scuole ok, ma perché non insieme?' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Malagò,'Aprire stadi dopo scuole ok, ma perché non insieme?'. N.1 Coni, 'Aspettiamo con pazienza, senza pubblico non è c… - AnsaRomaLazio : Malagò,'Aprire stadi dopo scuole ok, ma perché non insieme?'. N.1 Coni, 'Aspettiamo con pazienza, senza pubblico no… - Giangidorsi : RT @ReteSport: “Si gioca troppo? Non posso dire se è così o meno, non lo so, perché se andiamo a vedere la dinamica dell’incidente sembrava… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Perché