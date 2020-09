Mahmood: un famoso ballerino potrebbe essere il suo fidanzato (Di giovedì 10 settembre 2020) Pare che Mahmood abbia trovato l’amore: nelle scorse settimane ha infatti pubblicato una foto con un mazzo di rose in mano. Per chi sono? È esplosa dopo alcune settimane la foto in cui Mahmood è ritratto nel quartiere Giambellino di Milano con un mazzo di rose in mano. La domanda di molti è “per chi sono quelle rose?” Sono tante le ipotesi, ma quella più accreditata è che il vincitore del Festival di Sanremo 2019 le abbia prese per il suo fidanzato. View this post on Instagram Romantico a Giambellyno A post shared by Mahmood (@Mahmood) on Jun 16, 2020 at 6:01am PDT Sono due i nomi più probabili e Chi, il giornale di Alfonso Signorini pare che li abbia svelati entrambi. In un primo momento si pensava che ... Leggi su zon

Mahmood: "Io e te siamo uguali e non mi importa il colore della pelle"

Mahmood si raccontaIl famoso cantante Mahmood, 27 anni, racconta in un’intervista a Grazia di come per ottenere la libertà basti credere in se stessi e bisogna quindi impegnarsi nel dar voce ...

