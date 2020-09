Maestra pensa di avere il coronavirus e si getta dalla finestra. Gli effetti della psicosi da Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Non una vittima del Covid, ma della psicosi da Covid. Succede a Roma, dove una Maestra d’asilo – madre di un bimbo – che pensava di avere contratto il coronavirus si è gettata dalla finestra del proprio appartamento. Eccolo qui, l’effetto di mesi di comunicazioni all’insegna del terrorismo psicologico inoculato nella mente degli italiani. Di informazioni frammentarie e tendenziose anche da parte delle istituzioni. Del catastrofismo di alcuni virologi. Il fatto è avvenuto nel quartiere Portuense. Secondo quando riportato dal Messaggero, che ha dato per primo la notizia, la defunta non soffriva di depressione né di disturbi ... Leggi su ilprimatonazionale

