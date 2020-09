Maestra di 45 anni crede di avere il Covid e si lancia dal quinto piano (Di giovedì 10 settembre 2020) Era convinta di aver contratto il coronavirus , e così si è lanciata dal quinto piano della sua abitazione e l'ha fatta finita. Sarebbe questa la causa della morte della donna trovata morta ieri ... Leggi su leggo

