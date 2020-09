Maestra d’asilo pensa di avere il Covid e si lancia dalla finestra. Dramma a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Dramma a Roma. Una Maestra d’asilo pensava di avere contratto il Covid-19. Presa dal panico si è lanciata dalla finestra del suo appartamento. Come riporta il Messaggero, la donna mamma di un bambino si è suicidata a Roma nel quartiere Portuense. Maestra si lancia dalla finestra: «Ho il Covid» dalla ricostruzione fatta dal quotidiano Romano, la donna non soffriva di depressione,. Così come non aveva nessun disturbo psichiatrico diagnosticato. Ma negli ultimi giorni aveva avvertito una tosse che cresceva con la sua paura di essere stata contagiata dal coronavirus. ... Leggi su secoloditalia

