“Madrid, manifestazione contro il regime sanitario”, ma la foto è del 2019 e non riguarda il COVID (Di giovedì 10 settembre 2020) Con la solita strategia acchiappalike il mendicante del web di oggi, che si nasconde dietro un profilo fake a trazione Q, mostra l’immagine di una “manifestazione contro il regime sanitario” messa in atto a Madrid, in Spagna, con una Plaza de Colòn gremita di persone che protestavano anche contro il Nuovo Ordine Mondiale (NWO). Spagna Madrid. manifestazione contro il regime sanitario e il nuovo ordine mondiale La foto è del 2019 Il profilo fake dal quale proviene il post è solito postare contenuti fuorvianti e complottari impiegando il caps lock e gridando allo scandalo anche quando – per fare un esempio ironico – il gatto passeggia sull’impasto della pizza lasciando ... Leggi su bufale

FalzoniGisella : Spagna-Madrid manifestazione contro il regime sanitsrio e il nuovo ordin... - soniaross75 : RT @GiancarloDeRisi: 'Covid? Basta dittatura sanitaria'. In piazza il popolo contro Conte. La manifestazione il 5 settembre a Roma benedet… - GBussacchetti : ci hanno minacciato usando la paura di morire con un virus che è la solita influenza di sempre! dopo Londra, Berlin… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: 'Covid? Basta dittatura sanitaria'. In piazza il popolo contro Conte. La manifestazione il 5 settembre a Roma benedet… - Paolo65497103 : RT @GiancarloDeRisi: 'Covid? Basta dittatura sanitaria'. In piazza il popolo contro Conte. La manifestazione il 5 settembre a Roma benedet… -

Ultime Notizie dalla rete : “Madrid manifestazione Il programma delle Sardine, dopo la manifestazione di Roma Corriere della Sera