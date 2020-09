Made in Italy: arrivano le prime arachidi 100% italiane, al via il primo raccolto (Di giovedì 10 settembre 2020) Con i consumi di frutta secca degli italiani che sono praticamente raddoppiati negli ultimi dieci anni per le importanti proprietà salutistiche, arrivano le prime arachidi 100% italiane, dal seme allo scaffale per iniziativa di Coldiretti con Filiera agricola italiana spa (Fdai), Noberasco e SIS, Società Italiana Sementi del gruppo agroindustriale Bonifiche Ferraresi. Alla conferenza stampa di annuncio del primo raccolto hanno partecipato il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, l’Assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, l’Amministratore Delegato di BF SpA e di SIS, Federico Vecchioni, il Presidente di SIS, Mauro Tonello, l’Amministratore Delegato di Noberasco, Mattia ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy La crisi del mondo dei liquori made in Italy Linkiesta.it ZUCCHERO: ASSESSORE REGIONALE, "IN VENETO INVESTITI OLTRE 2 MLN DI EURO PER PROMUOVERE LA BARBABIETOLA ITALIANA, FILIERA VIRTUOSA DEL MADE IN ITALY"

La Regione Veneto ha investito nell’ultimo triennio 2.100.000 euro, di cui 800 mila quest’anno, per promuovere la coltivazione della barbabietola nel proprio territorio. Ne hanno beneficiato 1167 azie ...

TABACCO: ASSESSORE VENETO, "SERVONO MISURE DI EQUITA' FISCALE PER GARANTIRE UN FUTURO CERTO ALL'INTERA FILIERA"

La tabacchicoltura nella Regione Veneto contribuisce alla creazione di 1.200 posti di lavoro e ha un valore annuale stimabile tra i 36 e i 50 milioni di euro. Al netto di importanti ridimensionamenti ...

