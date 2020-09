L’Ufficio europeo antifrode: “Italia quarta per irregolarità nella gestione dei fondi Ue. Ma bene la risposta delle autorità giudiziarie” (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel nuovo rapporto annuale dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf), l’Italia resta quarta nell’Unione per numero di irregolarità nella gestione dei fondi Ue 2015-2019. Con un numero di casi di frodi rilevate dalle autorità nazionali pari a 4.415, è al quarto posto dopo Spagna (11.029), Polonia (5.017) e Romania (4.968). I casi italiani hanno un impatto finanziario dell’1,22% sul totale dei fondi Ue ricevuti dal Paese, percentuale più bassa rispetto alla media Ue (1,91%). L’Italia risale un posto in classifica però, arrivando terza, quando si guarda al numero di indagini concluse dall’Olaf, con raccomandazioni di recupero dei fondi: sono 22 casi, dopo i 43 dell’Ungheria e i 40 ... Leggi su ilfattoquotidiano

