Luciano Ligabue, presenta oggi il nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il TG delle 20.00 su Rai 1, Luciano Ligabue presenterà oggi il suo nuovo singolo “La rafazza dei tuoi sogni”, in diretta dall’arena RCF di Reggio Emilia (Campovolo). Leggi l’articolo per capire meglio cosa accadrà oggi. Da domani, venerdi 11 settembre sarà già in rotazione su tutte le radio e sarà disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme streaming. Cresce intanto l’attesa per “30 Anni in un giorno”. L’evento celebrerà i 30 anni di carriera di Ligabue e si terrà il 19 giugno 2021 alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo). “30 Anni in un giorno” sarà il primo grande evento che si terrà in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

