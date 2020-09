Luca Argentero, la dedica dolcissima su Instagram per la figlia Nina Speranza (Di giovedì 10 settembre 2020) Luca Argentero sorprende i fan di Instagram con una dedica dolcissima per la figlia Nina Speranza. L’attore è pazzo d’amore per la sua primogenita, nata dal legame con Cristina Marino. Sui social ha postato una foto in cui gioca con la piccola. “Schermaglie amorose”, ha commentato, con un sorriso che lascia poco spazio ad altri commenti e che ha emozionato i tantissimi follower dell’attore. L’attore torinese è al settimo cielo: finalmente ha realizzato il sogno di diventare papà e non passa nemmeno un minuto lontano da sua figlia. Nina Speranza è arrivata pochi mesi fa, in pieno lockdown, ma ha già riempito di un amore immenso la ... Leggi su dilei

infoitcultura : Luca Argentero, controversie d’amore: cosa è successo all’attore? - infoitcultura : Myriam Catania: “Con Luca Argentero non siamo rimasti amici, ma mi ha dato consigli per il GF Vip” - infoitcultura : GfVip, Myriam Catania: “Voglio bene a Luca Argentero, ma non è un mio amico” - infoitcultura : GF Vip, Myriam Catania si confessa su Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Myriam Catania rivela: 'Luca Argentero mi ha dato dei consigli per il Gf Vip' -