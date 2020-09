Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online (Di giovedì 10 settembre 2020) Esteso a tutti i pagamenti il “premio” per le transazioni elettroniche, a eccezione di quelle effettuate in Rete Leggi su ilsole24ore

infoitinterno : Lotta al contante, Gualtieri: 'sta per partire piano cashless, può essere grande leva contro evasione fiscale' - palamini_maria : RT @il_brigante07: @GioChirilly Anche io... togliere il contante e pura dittatura..altro che lotta all'evasione ..i grandi evasori sanno be… - AnnaAlisa12 : RT @il_brigante07: @GioChirilly Anche io... togliere il contante e pura dittatura..altro che lotta all'evasione ..i grandi evasori sanno be… - il_brigante07 : @GioChirilly Anche io... togliere il contante e pura dittatura..altro che lotta all'evasione ..i grandi evasori san… - Rosvanna1 : Conte accelera nel campo della lotta al contante, incontro con banche e poste per il piano cashless… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta contante

Il Sole 24 ORE

Il 24enne era finito contro i paletti in piazza Sant’Anna, donati gli organi. Il papà: «Continuerà a vivere». Lunedì i funerali. Era diventato grande in fretta, senza perdere il sorriso. Quel sorriso ...09 settembre 2020 È morto a 92 anni Amos Luzzatto, ex presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, oltre che scrittore, docente universitario e studioso. "Con Amos Luzzatto scompare un lea ...