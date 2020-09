Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online (Di giovedì 10 settembre 2020) Esteso a tutti i pagamenti il “premio” per le transazioni elettroniche, a eccezione di quelle effettuate in Rete Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online - TV2000it : Lotta contante e cashback, escluse dal rimborso le spese online #10settembre @giuscaporaso - RobRe62 : RT @sole24ore:Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online - sole24ore : Lotta al contante e cashback, escluse dal rimborso solo le spese online -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta contante

Il Sole 24 ORE

Parte tutto ad agosto 2019 e la strategia è sempre la stessa per la squadra del PaloTeam (campione 2018/2019 in carica in una lega di 12 pax con classifica stile MotoGP): Non svenarsi per grandi nomi ...L'ipotesi di un cashback di Stato è allo studio, per consentire di recuperare il 10% dei volumi versati con pagamenti tracciabili fino a 3mila euro Il governo italiano vuole accelerare il suo “piano c ...