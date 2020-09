Lotito: "De Laurentiis a 30 metri da me, domani faccio tampone" (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Ci tengo proprio a sottolinearlo, in qualità di presidente di una squadra professionista, la Lazio, sono sempre sottoposto al protocollo del calcio. Ogni 4 giorni faccio il tampone e ogni 14 il sierologico. Sono super controllato, anche in ritiro ad Auronzo con la squadra ho adottato queste misure previste dal protocollo calcistico. domani farò il tampone, avendo fatto l'ultimo 3 giorni fa. Nessun problema dunque". Così all'Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo che ieri - terminata l'assemblea di Lega Seria A a Milano cui il patron biancoceleste ha partecipato - è uscita "Lo avrei dovuto fare comunque il tampone - ribadisce Lotito - e poi ieri non ho parlato con De Laurentis, era a 30 ... Leggi su iltempo

