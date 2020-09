Loredana Lecciso atomica, esce dalla piscina e incanta: il bikini rosso evidenzia tutto (FOTO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Nonostante l’estate sia quasi finita, Loredana Lecciso non sembra affatto rinunciare alla tintarella. Pochi giorni fa, la compagna di Al Bano ha lasciato i suoi fan senza parole, postando uno scatto su Instagram da togliere il fiato. La show girl salentina ha si è mostrata davanti a tutti con un fisico statuario. Con addosso un bikini rosso, questa volta si è davvero superata, mandando in delirio il pubblico maschile. Loredana Lecciso perfetta in costume da bagno Per Loredana Lecciso il tempo sembra non essere mai passato. Vicina alla soglia dei 48 anni, la salentina appare più bella che mai. Di recente, ha condiviso sul noto social network, un post che ha conquistato l’attenzione di tutti. E’ una ... Leggi su kontrokultura

martivarni : Oggi sono sveglia come Loredana Lecciso - VitaDiLeoG : Anche perché manca una delle concorrenti dei miei sogni che è Loredana Lecciso - __davidxx__ : Ma questo outfit totale Loredana Lecciso? #uominiedonne - Oathkeepergirl : RT @davided81: Ma da quando Baby K è diventata Loredana Lecciso? #SeatMusicAwards2020 - davided81 : Ma da quando Baby K è diventata Loredana Lecciso? #SeatMusicAwards2020 -