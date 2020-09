L’omicidio di Willy e la fogna del giornalismo italiano (Di giovedì 10 settembre 2020) La crisi del giornalismo ha origini lontane ed è peggiorata con la digitalizzazione dell’informazione, negli ultimi mesi è diventata ancora più evidente con la pandemia: per necessità abbiamo cominciato a seguire di più le notizie per seguire l’andamento del virus, lo sviluppo dell’incertezza economica, le continue nuove regole. Negli ultimi giorni la stampa italiana ha toccato uno dei suoi punti più bassi: la speculazione e l’inutile dibattito che ne è derivato sull’omicidio di Willy. PRIMA REGOLA: CAVALCA LA RABBIA, TROVA SEMPRE NUOVI COLPEVOLI I fatti li conosciamo tutti: Willy è stato ucciso selvaggiamente sabato notte a Colleferro da 4 vigliacchi senza cervello, è stato aggredito per futili motivi in maniera atroce. I racconti ... Leggi su newspad

